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Митинг-реквием возле мемориала "Скорбящая мать"
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Дню памяти и примирения, а также 72-й годовщине Победы над нацизмом посвящается. В канун этих дат в Запорожье состоялся ряд торжественных мероприятий. Оборона, потом оккупация и освобождение. Больше 70 лет назад война прошла через Запорожье. Под плитами этого мемориала похоронены те, кто отдал жизнь за день сегодняшний. А сегодня в зоне АТО на востоке гибнут внуки ветеранов второй мировой, которые еще вспоминают о фронтовом братстве. Ветераны обращаются к молодежи с призывом помнить подвиг тех, кто победил во второй мировой. Уверены, нынешним защитникам Украины удастся установить долгожданный мир. В память тех, кто не дожил до этого дня, раздается ружейный залп, а к подножию мемориала возлагают цветы.
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