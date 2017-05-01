В легкоатлетическом «Манеже» прошел третий Мемориал памяти Виктора Степаненко с казацкой борьбы на поясах В легкоатлетическом «Манеже» прошел третий Мемориал памяти Виктора Степаненко с казацкой борьбы на поясах. Виктор Григорьевич около 30 лет возглавлял департамент спорта. По его инициативе в городе было открыто немало спортивных школ и различных секций. Большой вклад Виктор Степаненко сделал и в развитие украинского рукопашного боя «Спас». Побороться за награды собралось около 250 участников. Хотя борьба на поясах является частью украинского рукопашного боя «Спас», очень часто участие в соревнованиях принимают спортсмены из других видов единоборств. И эти не стали исключением. Кроме юношей свою силу на ковре демонстрировали и девушки. Ирина Лазуткина впервые на этих соревнованиях, впрочем чувствует она себя уверенно. Опыта девушке хватает. В этом году Ирина стала не только чемпионкой области по рукопашному бою «Спас», но и получила титул чемпионки Украины. Однако бороться на этот раз пришлось не только и с соперницами, но и болезнью. Накануне соревнований Ирина простудилась, но пропустить соревнования говорит никак не могла. По интересным совпадением на этом турнире в финале она встретилась с соперницей которой боролась на финале чемпионата Украины. Впрочем, и на этот раз фортуна была на стороне Ирины, которая приобретает золото. Конкуренция была высокой, но по итогам соревнований каждый из участников получил заслуженные награды. ВАЖНО megogo.net.

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