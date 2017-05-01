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Пляжный волейбол в Запорожье
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На центральном пляже завершаются последние тренировки и подготовки к открытию сезона по пляжному волейболу. Открывать в этом году сезон пляжных противостояний будет чемпионат Украины. В наш город сойдутся лучшие команды со всей страны, чтобы здесь на запорожских песках определить победителя. Начнется борьба за чемпионские титулы 6 мая в 9:00.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!