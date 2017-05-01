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Артисты ансамбля "Запорожец" подготовили праздничную концерт-программу
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Ему аплодировали в Польше, Германии, Финляндии, Нидерландах, Австрии, Югославии, Португалии, Эстонии и Болгарии. Вот уже 50 лет ансамбль «Запорожец» носит почетное звание Заслуженного ансамбля танца Украины. По случаю юбилейной даты в родном дворце культуры имени "Шевченко" артисты подготовили праздничную концерт-программу. Хлебом и солью встречают дорогих гостей, собравшихся в зале артисты Заслуженного ансамбля танца Украины «Запорожец». Для зрителей подготовили немало сюрпризов. В концертной программе более 25 различных хореографических композиций. Анатолий Кошель, руководитель Заслуженного ансамбля танца Украины «Запорожец», заслуженный работник культуры Украины: «… И в этом году мы решили еще больше показать детей. Т.е. ансамбль работает восемь номеров, а остальные номера – дети. При чем дети разного возраста, начиная с 5 и до 14 лет. Хотим, чтобы для них это был праздник. Чтобы дети увлеклись этим, потому что танец сам по себе он воспитывает и приучает к культуре». Ансамбль «Запорожец» на сцене уже более шести десятков лет. За это время коллектив стал настоящей визитной карточкой Украины. Но все это было бы невозможно без поддержки предприятия «МОТОР СИЧ». Увидеть в живую выступление ансамбля с мировым именем и их пока еще юных коллег по сцене Образцового детского хореографического ансамбля «Казачата» пришло не малое количество зрителей. Но все волнения позади. Концерт прошел с успехом. Об этом говорили неумолкающие зрительские аплодисменты в зале.
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