На дне водоема в Запорожской области нашли тела пропавших без вести Речь идет о 22 летней жительнице села Труженка Никольского района Донецкой области и ее 29-летнем односельчанине, которые пропали неделю назад. Правоохранители установили, что 24 апреля девушка собиралась к своим родителям, и мужчина предложил подвезти ее до их дома. Они жили на одной улице и были хорошо знакомы. Но до места назначения они так и не доехали, и больше родные их не видели. Оба были в домашней одежде, а мобильные телефоны оставили дома. Полицейские опросили всех возможных свидетелей, а так же совместно с военнослужащими прочесали лесополосы, водоемы, полевые дороги села Труженка и прилегающих населенных пунктов. В ходе развернутой поисковой операции полицейские установили, что автомобиль, в котором они ехали, сорвался с дороги в воду в районе села Вишневатое Запорожской области. С помощью спецтехники обнаружили на водяной глади масляные пятна, указывавшие на наличие под водой объекта. Вскоре с помощью спасателей с пятиметровой глубины достали на поверхность тела водителя, пассажирки и машину. Внутри автомобиля было обнаружено полторы бутылки водки. Данные о том, что водитель находился в нетрезвом состоянии, подтверждают и свидетели, которые видели, как за несколько часов до этого он покупал спиртное в магазине. Правоохранители так же установили, что мужчина не имел права садиться за руль, так как был лишен водительского удостоверения за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Продолжается следствие. ВАЖНО megogo.net.

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