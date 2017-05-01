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В Запорожье прошел фестиваль лэнд-арта «Хортица»
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На выходных в Запорожье прошел десятый открытый фестиваль лэнд-арта «Хортица». На этот раз он состоялся в урочище Сагайдачном. Гостей фестиваля на улице Скальной встречает небольшая фотоинсталляция из прошлого. Реклама санатория Александрабад, детский дом на Верхней Хортице, и когда-то почти до верху стеклянные цеха кранового завода. Один их первых объектов по ходу – геометрические примитивы. Камень с изображением веселого воина пока что привязан лентами к одной точке. Дальше неожиданно оживают скворечники и уже карабкаются на дерево, стараясь усесться повыше. В ветвях над водой виднеется призрачная русалка из вкладышей от туалетной бумаги. Ракурс и фактура постоянно меняются, а вместе с ними и образ этого мифического создания. Возле основания электро опоры из цветов и луковиц Светлана Щербань готовит объект под названием круговорот жизни. Бросается в глаза непривычная для Запорожья чистая территория, на которой происходит фестиваль. Оказывается, все благодаря волонтерам. В урочище Сагайдачного фестиваль проходит уже второй год подряд. На самом деле в дальнейшем организаторы рассчитывают превратить эту локацию в ландшафтный парк. Поэтому многие арт-объекты останутся здесь навсегда. Ленд-арт фетиваль Хортица – один из семи действующих мероприятий подобного рода в Украине. Помимо того, что он фактически самый ранний – в апреле, еще отличается тем, что принять участие в нем могут не только профессиональные художники, но и все кому интересно творить в единении с природой. А в Запорожье – еще и с индустриальной средой.
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