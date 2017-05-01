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Стрельба в Орехове
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В больницу обратился ранее судимый житель села Малая Токмачка с проникающим ранением живота. Выяснилось, что в него стрелял предприниматель, мать которого позвонила ему и сказала, что к ней в дом пытался попасть неизвестный. Сын обнаружил человека, на которого указала женщина и выстрелил в него четыре раза. Стрелок опрошен, пистолет изъят, ведётся расследование.
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