|
В Запорожской области продолжают работать подпольные игорные заведения
|
В Запорожской области продолжают работать подпольные игорные заведения, а правоохранители продолжают их закрывать. Так в Запорожье и Мелитополе обнаружились 4 помещения, где оказывались услуги в сфере незаконных игр. В результате обысков были изъяты 56 игровых автоматов и 12 компьютеров, оборудованных специальными программами. Заведения работали в режиме секретности, круглосуточно и только для постоянных клиентов, сообщают в главном управлении Нацполиции области. Продолжается досудебное расследование.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!