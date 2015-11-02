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В Бердянске задержали взяточника
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Им оказался правоохранитель, сообщают в областной прокуратуре. Исполняющий обязанности начальника одного из отделений Приазовского национального природоохранного парка Украины систематически вымогал неправомерную выгоду от рыбака за не привлечение к административной ответственности за незаконный вылов рыбы в заповедной зоне. Во время получения взятки и последующего задержания злоумышленник оказал сопротивление, на своём автомобиле протаранил машину оперативников, выехал на тротуар и удрал. Однако на свободе он пробыл совсем недолго, вскоре его нашли и всё же задержали. Ему грозит срок до 10 лет с конфискацией. Это уже второй в этом году случай, когда одного из руководителей Приазовского парка задерживают за взятку.
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