Новая палата для грудничков Всего несколько месяцев назад палата для малышей-отказничков Васильевской центральной районной больнцы отчаянно нуждалась в ремонте, а малышей купали в тазиках. Благодаря неравнодушным людям обделенные судьбой малыши теперь начинают свой жизненный путь в комфорте. Малыши находятся в больнице по несколько месяцев, пока их не усыновят или не переведут в детский дом. Поэтому очень важно, чтобы у них были все необходимые условия. Реконструировать палату для маленьких сирот удалось стараниями неравнодушных людей. Помогали кто чем может — одни бесплатно делали мебель и шили постельное белье, другие приносили вещи первой необходимости — подгузники, одежду и смеси. Палата для малышей теперь выгодно отличается от прочих. Этот контраст подтолкнул районные власти на проведение ремонта и в других помещениях. На это из районного бюджета выделили 190 тысяч гривен. Первым же жителем обновленной палаты станет трехмесячный Илья, который полтора месяца находится в Васильевской больнице. Здесь малыш будет ждать своих новых родителей — уже есть люди, которые готовы усыновить мальчика. Однако врачи и волонтеры мечтают, чтобы эта палата для новорожденных сирот пустовала как можно чаще. ВАЖНО megogo.net.

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