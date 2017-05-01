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В Запорожье возобновились кражи тепловых счетчиков
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Дом по улице Светлая, 16 – ОСМД. Здесь в ноябре прошлого года были украдены счетчики тепла. Тогда после инцидента провели антивандальные мероприятия, поставили с десяток металлических дверей, повесили замки. Но это не помогло. В начале апреля ситуация повторилась. Злоумышленники и не думали трогать замки или двери. В подвал дома проникли через теплотрассу, разломав часть фундамента и кирпичной кладки. Вместе с главным тепловиком города рассмотрели несколько версий, кому воровство счетчиков на руку. Версия первая – теплосеть сама ворует у себя счетчики. Версия 2 – жильцы намеренно портят счетчики или воруют, чтобы платить меньше. Эта версия больше понравилась директору теплосети, чем предыдущая, однако Александр Грек поспешил сообщить, что с этого года и эта версия перестает быть актуальной. Так как Кабинет министров отменил постановление, согласно которому дома без приборов учета тепла оплачивали по среднему тарифу. Ну и на последок мы рассмотрели и третью версию, что счетчики воруют на продажу. Однако выяснилось, что это сложно, так как прибор номерной и тепловики могут вычислить ворованный счетчик, правда только в своем городе. Действительно, что мешает злоумышленникам перебить номер и сделать прибор новеньким, готовым к продаже. Версии версиями, а по факту – не пойман не вор. Кстати никто так и не пойман. А как показывает практика, наиболее эффективной защитой коммуникаций в подвале все-таки является сенсорная сигнализация, а двери и замки уже не помеха предприимчивым злоумышленникам.
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