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В Запорожье открылся Музей конструктивизма
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Галерея Баранник сменила формат и теперь частично превращена в музей истории Соцгорода. Со старой патефонной пластинки льется ненавязчивая музыка. Примерно под такие ритмы зажигали в 30-е в Соцгороде Запорожья. Как рождалась идея этого амбициозного проекта и что в итоге получилось – можно увидеть в музее конструктивизма. Хотя сами объекты сохранились в том или ином виде и до сих пор поражают воображение. Таким образом появились клуб-столовая, фабрика кухня, дом-коммуна и многое другое, что делает эту архитектуру уникальной. Весь быт и развлечения были вынесены за пределы жилой зоны. Многие дома соединялись галереями. Однако завершить проект помешала война, а после уже занимались только переделками и декорацией в стиле сталинского ампира. Как раз ликвидировать пробел в знаниях и берется музей конструктивизма. Ничего подобного в Украине больше нет, уверены его создатели. Так что вполне вероятно музей станет еще одной актуальным местом на культурной карте Запорожья.
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