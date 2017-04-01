Термомодернизация – за счет совместного финансирования В ОСМД на Преображенского, 17 подписали меморандум о сотрудничестве с немецкой стороной, в рамках которого будут выполнены необходимые работы. Проспект инженера Преображенского, 17. В прошлом году установили ИТП, это позволило ежемесячно экономить по оплате примерно 500 гривен с квартиры. Теперь намерены термодернизовать здание в рамках совместного немецкого проекта. Под реализацию проекта ОСМД взяли в Магдебурге кредит под минимальные процентные ставки. Кто за что ответственен в этом проекте – определит меморандум. Пока что немецкие инженеры осматривают здание чтобы понять объем работы и что надо сделать. Кроме ОСМД меморандумы будут подписаны еще с 2 университетами – по подготовке инженеров европейского уровня. В таких домах как этот в Магдебурге живет примерно 70% населения. В те времена так строили по всей Восточной Европе. Так что немецкие инженеры понимают, с чем имеют дело. Уверены, из этого дома получится вполне современный образец термомодернизации. ВАЖНО megogo.net.

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