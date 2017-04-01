Немецкий министр в Запорожье

В Запорожье прибыла обширная немецкая делегацией во главе с председателем Государственной канцелярии земли Саксония-Анхальт, министром культуры Райнером Робра. В программе визита – открытие выставки и театрального фестиваля, а также подписание меморандумов. Первая встреча состоялась с руководством области. Встреча проходит накануне выборов в 8 громадах области. В свое время земля Саксония-Анхальт прошла тот же путь. Председатель Государственной канцелярии земли Саксония-Анхальт говорит о перспективах сотрудничества, в том числе – в области культуры и инженерного дела. Признают, немецкую систему под копирку перенести не удастся, потребуется адаптация к местным условиям. Тем не менее, министр культуры пообещал приложить все усилия, чтобы помочь Украине стать частью Европы.