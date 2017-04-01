В Запорожском Национальном университете прошёл необычный показ Ударим сбором макулатуры по вырубке деревьев. В Запорожском Национальном университете решили с помощью показа одежды обратить внимание на проблему использования вторсырья. Эко-показ открывает большой проект по сбору макулатуры и сдачи её для дальнейшей переработки. А дефиле моделей должно привлечь внимание к этой акции. На участниках эко-показа – одежда из картона, крафт-бумаги и прочих материалов, доступных для переработки и повторного использования. Всё сделано руками студентов вуза. На подготовку ушло немало сил и времени – работа над эскизами, поиск моделей, примерка, репетиции. Однако принесённая польза должна компенсировать все усилия. Экологический проект, который стартовал в ЗНУ, будет включать не только сбор макулатуры, но он – первый шаг в реализации остальных задумок. ВАЖНО megogo.net.

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