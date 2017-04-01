Круговое движение

С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу закон, согласно которому преимущество в движении на перекрестках с круговым движением предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу. Раньше приоритет движения определяли дорожные знаки и разметка. Однако с принятыми нововведениями создается противоречие в правовых нормах относительно дорожного движения – несмотря на новый закон, до сих пор действуют старые правила, которые Кабмин в течение месяца должен изменить. Поэтому в период до 28-ого мая, двигаясь по перекрестку, водителям необходимо быть особо бдительными. Есть большой риск возникновения ДТП из-за путаницы на участках, где не будут убраны знаки приоритета дорожного движения.