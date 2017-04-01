В Запорожье возобновились кражи тепловых счетчиков

Дом по улице Светлая, 16 – ОСМД. Здесь в ноябре прошлого года были украдены счетчики тепла. Тогда после инцидента провели антивандальные мероприятия, поставили с десяток металлических дверей, повесили замки. Но это не помогло. В начале апреля ситуация повторилась. Воры проникли в подвал дома не взломав ни единого замка и даже не открыв ни одной двери. Как это им удалось? Ответ – через подземные коммуникации теплосетей. Все дело в том, что теплоцентрали – это тоннели под землей. Таким образом, через люк на улице можно проникнуть к точке, где трубы заходят в дом. А тут уже дело техники – лом и немного физической силы и дырка в фундаменте многоэтажки готова. Именно так злоумышленники и проникли в подвал. Счетчик сняли просто ювелирно, аккуратно скрутив все детали, и даже электронную панель прихватили. Жители в отчаянии, по счетчику платили меньше, чем по нормам. Если новый прибор учета им не поставят до начала отопительного сезона, платить придется на 20-30% больше, по расчетам самих жильцов. Чтобы разобраться с этим вопросом, идем в концерн Городские тепловые сети. Генеральный директор Александр Грек сообщил журналистам:

- Отопительный сезон завершился успешно. У нас украдено 16 счетчиков. В прошлом году эта цифра была выше, так что можно говорить о том, что массовое воровство счетчиков мы остановили, тех масштабов, что были в прошлом году – нет.

Вместе с главным тепловиком города рассмотрели несколько версий, кому воровство счетчиков на руку. Версия первая – теплосеть сама ворует у себя счетчики. Александр Грек уверяет, это не резонно, ведь счетчики и так в собственности концерна. Смысла в том, чтобы наносить себе ущерб нет, говорит тепловик. Версия вторая – жильцы намеренно портят счетчики или воруют, чтобы платить меньше. Эта версия больше понравилась директору теплосети, чем предыдущая, однако Александр Грек поспешил сообщить, что с этого года и эта версия перестает быть актуальной. Так как Кабмин отменил постановление, согласно которому дома без приборов учета тепла оплачивали по среднему тарифу. В будущем отопительном сезоне жители домов в которых был украден, испорчен или не поверен счетчик, рискуют получить оплату по нагрузке, а это на 30% больше, чем по среднему показателю счетчика, предполагают в тепловых сетях. Так что люди не будут заинтересованы в порче имущества концерна из-за того, что у них высокий тариф, говорит Александр Грек. Ну и напоследок мы рассмотрели и третью версию, что счетчики воруют на продажу. Однако выяснилось, что это сложно, так как прибор номерной и тепловики могут вычислить ворованный счетчик, правда только в своем городе, где есть база номеров счетчиков. А вот если предположить, что счетчики воруют, перебивают номер и делают документы, то концов можно и не найти. Чему тут удивляться, если автомобили «перебивают» и продают, почему бы не провернуть подобную аферу со счетчиками. Тем более, если учесть масштаб их воровства по всей стране. Версии версиями, а по факту – не пойман не вор. Кстати никто так и не пойман. А как показывает практика, наиболее эффективной защитой коммуникаций в подвале все-таки является сенсорная сигнализация, а двери и замки уже не помеха предприимчивым злоумышленникам.