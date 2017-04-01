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Сборная Украины стала победителем Международного турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Николая Мангера
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На соревнованиях в Херсоне украинцы оказались сильнее команд из Азербайджана, Турции и Молдовы. Хозяевам ринга удалось завоевать 29 медалей: 9 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых. Две медали в копилку сборной принесли именно запорожские боксеры. В весовой категории 52 кг дошел до финала заслуженный мастер спорта Дмитрий Замотаев. Там его соперником стал соотечественник Игорь Сопинський. Дмитрий уверенно выиграл поединок 5: 0 А в категории 60 кг Запорожье представлял воспитанник Артура Беладзе - Станислав Батий. Станислав доминировал в полуфинале против азербайджанца Сеймура Исаева - 5: 0. Но накануне решающей встречи дала о себе знать старая травма плеча. Поэтому чтобы не обострять проблему было принято решение не участвовать в финальном поединке. Поэтому таким образом Батий стал серебряным призером турнира. Впрочем, золото в данной категории тоже осталось дома - у чемпиона Украины харьковчанина Юрия Шестака.
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