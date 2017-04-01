Сборная Украины стала победителем Международного турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Николая Мангера На соревнованиях в Херсоне украинцы оказались сильнее команд из Азербайджана, Турции и Молдовы. Хозяевам ринга удалось завоевать 29 медалей: 9 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых. Две медали в копилку сборной принесли именно запорожские боксеры. В весовой категории 52 кг дошел до финала заслуженный мастер спорта Дмитрий Замотаев. Там его соперником стал соотечественник Игорь Сопинський. Дмитрий уверенно выиграл поединок 5: 0 А в категории 60 кг Запорожье представлял воспитанник Артура Беладзе - Станислав Батий. Станислав доминировал в полуфинале против азербайджанца Сеймура Исаева - 5: 0. Но накануне решающей встречи дала о себе знать старая травма плеча. Поэтому чтобы не обострять проблему было принято решение не участвовать в финальном поединке. Поэтому таким образом Батий стал серебряным призером турнира. Впрочем, золото в данной категории тоже осталось дома - у чемпиона Украины харьковчанина Юрия Шестака. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Апрель 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30