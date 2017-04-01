Кубок области. Финал В финале Кубка Запорожской области сошлись «Сич Юнайтед» и сборная атомной станции из Энергодара. Последняя успела удивить зрителей и соперников, поочередно выбив из розыгрыша чемпионов премьер-лиги «АРПИ» и высшей - «Агро-Континент». Однако на решающий поединок сил у команды не хватило. К тому же быстро пропущенный гол, который на второй минуте забил Яссин Ессаргини, сломал планы наставника энергодарцев Владимира Сивински. И в дальнейшем «Сич» уверенно держала под контролем ход событий на площадке. И вскоре удвоила преимущество в счете благодаря голу Зиузиу Фиде на 8 минуте. Сборная ЗАЭС также имела неплохие шансы в атаке, однако на пути их осуществления постоянно становился голкипер соперников Павел Пучка. И все же энергодарцы нашли брешь в чужом защите. На 11 минуте Денис Лещенко вернул интригу. Однако жила она недолго. На последней минуте первого тайма Артем Подриз забил третий мяч «Сечи», а после перерыва гола Ессаргини на 20 и Игоря Кардаш на 26 минутах окончательно решили судьбу поединка. Энергодарцы ответили лишь одним мячом в исполнении Игоря Куприна. 5: 2 и бронзовые медали, завоеванные в премьер-лиге, «Сич» положит в кубок области, который она завоевывает второй год подряд. А лучшим игроком матча был признан игрок и одновременно тренер победителей Александр Моргунов. ВАЖНО megogo.net.

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