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Пожар в частном доме унес жизни двоих детей
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Инцидент произошел вечером 26 апреля в поселке Переможное Акимовского района. Когда возник пожар, отмечают спасатели, двухлетний мальчик и трехлетняя девочка находились дома без присмотра взрослых. Малыши попросту задохнулись. Причины пожара еще не установлены.
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