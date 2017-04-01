Пожар в частном доме унес жизни двоих детей

Инцидент произошел вечером 26 апреля в поселке Переможное Акимовского района. Когда возник пожар, отмечают спасатели, двухлетний мальчик и трехлетняя девочка находились дома без присмотра взрослых. Малыши попросту задохнулись. Причины пожара еще не установлены.