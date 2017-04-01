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Кто поставил ловушки на людей?
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Во дворе на улице Дорошенко, 10 открытый люк едва не стал причиной трагедии. Ребенок упал и разбил голову. Сейчас он проходит лечение в 5-й больнице. Миша пока приходит в себя после операции. Бегал возле балки вместе со сверстниками, и провалился в один из открытых канализационных люков. Его никак не видно в траве. Помнит только, как летел вниз. На поверхность его вытащил уже без сознания 14-летний друг. 9-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи называют это состояние сопор – предшествующее коме. На компьютерной томограмме видно повреждение костей черепа – часть кости была вдавлена в мозг. После происшествия приехала комиссия и люки быстро закрыли. А гуляют по этой спорной территории дети часто – неизведанное манит как ничто другое. Мишу обещают выписать примерно через 10 дней. Но в эту балку гулять он отправится еще не скоро.
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