Пьяный за рулем в Запорожье

По острову Хортица ехала «Таврия», водитель которой не мог удержать авто на дороге и постоянно наезжал на бордюры. На сигналы патрульных не реагировал, свернул на обочину, вышел из авто и попытался скрыться. Однако не смог. Был пьян. Водительского удостоверения не было. Как оказалось, он был лишен права управления на год с октября 2016. А результат теста выявил 3,5 промилле алкоголя, что в 17,5 раз превышает допустимую норму.