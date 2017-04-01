Грабеж на улице Бородинской в Запорожье

На улице Бородинской на остановке транспорта «По требованию» неизвестный ударил девушку, та потеряла сознание. Злоумышленник забрал клатч с деньгами, мобильный телефон и банковские карточки. С одной из карт он попытался снять деньги на Ладожской, пытался скрыться, выбрасывая вещи, оказал сопротивление патрульным, но был задержан. Ранее он уже имел проблемы с законом.