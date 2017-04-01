Студия "Мамахохотала" в Запорожье

22 апреля актеры студии «Мамахохотала» приехали в Запорожье с концертом в рамках Всеукраинского тура. Актеры показали новые номера, затронули актуальные темы города Чернигова и подарили подарки от медиа-партнера тура телеканала НЛО TV и генерального спонсора тура – компании Peak Sport. Что говорят актеры?

«Запорожье порадовал полным аншлагом. Спасибо организаторам, которым пришлось даже доставить стулья. Очень теплый прием сделали нам зрители, каждая шутка заходила на «ура». Особенно порадовали смски от зрителей по поводу Молодежного Района, Кичкаса и о ночном клубе "Орбита"», - руководитель студии Роман Грищук.

«Мамахохотала» – это компания друзей, которая, собравшись вместе в 2012 году, из своего увлечения вскоре сделала успешный бизнес. Наши талантливые актеры и сценаристы создают юмористические ТВ-шоу, сериалы и регулярно радуют зрителей большими концертами и стендап-выступлениями.



