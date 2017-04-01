Запорожский предприниматель выиграл суд у предприятия «Облэнерго» Павел Бовкун уже много лет ведет свой бизнес в Запорожье. Его предприятие – это небольшое заведение общественного питания, коих в городе немало. Известно, что предприниматели оплачивают коммунальные услуги по иным тарифам, нежели бытовые потребители. Так несколько лет назад «Запорожьеоблэнерго» обязало всех без исключения предпринимателей перезаключить договоры на поставку электричества. Предприятие стало требовать предоплату на месяц вперед. Таким образом предприниматель отстоял свое право на оплату за фактически потребленную услугу, в то время как львиная доля запорожского бизнеса покорно приняла правила игры энерго монополиста. Такое разрешение ситуации может выступать примером и прецедентом для других, а так же показателем, что отстаивать свою позицию и правоту можно и нужно, говорит Павел. Предприниматель-борец на этом решении не останавливается. Еще у него есть вопросы к тепловикам и «Водоканалу». ВАЖНО megogo.net.

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