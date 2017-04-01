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Союз промышленников и предпринимателей «Потенциал» и пенсионный фонд области подписали договор о сотрудничестве
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Также на коллегии Главного управления фонда шла речь об итогах работы в первом квартале и будущих новациях в пенсионном обеспечении. Договор о сотрудничестве подписывают президент союза работодателей и начальник главного управления пенсионного фонда области. Документ определяет основные направления и формы работы в сфере занятости и социальной защиты наемных работников. На коллегии пенсионного фонда подводят итоги работы в первом квартале и говорят о перспективах. Сейчас в области 581 тысяча пенсионеров, на выплату пенсий направлены почти 3 млрд. гривен. Ресурсное обеспечение – собственные средства, средства госбюджета и перераспределения Пенсионного фонда Украины. Тем не менее проблема дефицита пенсионного фонда остается. Уже в мае ожидают увидеть на рассмотрении законопроект, который определит новую модель пенсионных расчетов. В частности, предполагается перерасчет пенсий в зависимости от актуальной средней зарплаты с изменением формулы. Таким образом рассчитывают выплаты вырастут от 200 до тысячи гривен.
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