Совещание в Вознесеновской РА Запорожья Жизнь города в одном районе. Ветки убираются, мусор вывозится, порядок наводится. Руководство Вознесеновского района отрапортовало об успехах и отчиталось перед жителями о проделанной работе. В Вознесеновской районной администрации состоялось плановое совещание его руководства и жителей. Первая отчиталось о том, как ликвидировались последствия непогоды, когда было повалено две сотни деревьев. Как раз по поводу вывоза листьев, веток и прочего мусора у собравшихся было больше всего вопросов и претензий. Чиновники ответили – район разделён на 12 кварталов, в которых уборка происходит по очереди, поэтому надо потерпеть и дождаться своей. В свою очередь администрация поблагодарила жителей района за помощь в уборке территорий во время субботников, и обратилась к председателям ОСМД. Также на совещании рассказали, как работает районный филиал центра предоставления админуслуг, который находится по адресу бульвар Центральный, 27. Жителям напомнили, что в случае утери паспорта, документ образца 1993 года уже не выдаётся. Вместо него – ID карта, стоимость которой – до четырёхсот гривен. ВАЖНО megogo.net.

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