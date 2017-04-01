Бытовые отходы - одна из самых больших угроз экобезопасности О состоянии противодействия правонарушениям в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами шла речь на межведомственном совещании в областной прокуратуре. В Запорожской области, как и везде в Украине, продолжают расти несанкционированные свалки. Свою лепту вносит и промышленность. Международный опыт в сфере обращения с отходами практически не используется, констатирует прокурор области. Эффективной системы управления отходами потребления не построено. Лишь в незначительной части населенных пунктов налажен относительно эффективный сбор и вывоз бытового мусора. Это касается в частности производства Токмакской местной прокуратуры в отношении «караванов» с львовским мусором в Гуляйполе. И Запорожской местной прокуратуры №1 по факту самовольного занятия и загрязнения земельного участка «Умвельт Запорожье». По результатам совещания было принято решение об усилении работы в направлении привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении экологических преступлений. ВАЖНО megogo.net.

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