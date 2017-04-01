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Наркотики и грабеж в Запорожье
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Задержали наркоторговцев. Полицейские поймали двоих злоумышленников, уроженцев Днепропетровской и Харьковской областей, которые сбывали товар в Запорожье. Во время задержания изъяты 548 флаконов с наркотическим веществом. Оба под стражей, ведётся досудебное расследование.
Ограбили подростка. На мосту Преображенского у 14 летнего школьника четверо его почти сверстников отобрали камеру. Пострадавший описал грабителей полицейским, их задержали на Хортице. Все были доставлены в райотдел, камеру вернули.
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