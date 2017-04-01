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Во время пожара погиб трёхлетний ребёнок
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36 летнего отца госпитализировали. Трагедия произошла в селе Казаковское Вольнянского района. Ребёнок смотрел телевизор, взрослый спал в другой комнате. Когда проснулся из-за задымления, было поздно, огонь распространился на большую площадь. Предварительная версия возникновения пожара – короткое замыкание.
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