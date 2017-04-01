Во время пожара погиб трёхлетний ребёнок

36 летнего отца госпитализировали. Трагедия произошла в селе Казаковское Вольнянского района. Ребёнок смотрел телевизор, взрослый спал в другой комнате. Когда проснулся из-за задымления, было поздно, огонь распространился на большую площадь. Предварительная версия возникновения пожара – короткое замыкание.