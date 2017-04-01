Пожар на территории автотранспортного предприятия в Запорожье

Возгорание произошло вечером по улице Базовой в Шевченковском районе. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в отдельно стоящем здании горит промышленный мусор на общей площади 50 кв.м. В течение буквально 20-ти минут пожарные локализовали и ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается.