Правительственная программа «Доступные лекарства» в Запорожье Она предусматривает полную или частичную компенсацию стоимости лекарственных препаратов для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2-ого типа и бронхиальной астмы. Как программа реализуется в Запорожье, обсудили в ходе рабочего совещания в горсовете. На реализацию программы выделена госсубвенция – более 22 миллионов гривен для области и почти 11 миллионов для Запорожья. Список препаратов установлен Минздравом. Реестр пациентов, которые могут получить бесплатные лекарства, есть в каждом центре первичной медико-санитарной помощи Запорожья. Также принять участие в программе может любой житель города по назначению семейного врача, который выписывает рецепт. В рецепте указывается действующее вещество, а не торговое название препарата. Срок действия рецепта – тридцать дней. На рецепте, который выписывает врач, есть печать «стоимость подлежит возмещению». Только по таким рецептам, которые выписывает исключительно семейный врач, в аптеке можно получить необходимый препарат. Перечень городских центров медико-санитарной помощи, а также список препаратов и аптек, которые участвуют в программе, можно найти на сайте мэрии. Среди аптечных пунктов, которые участвуют в государственной программе, представлены сети КП "Примула", "Аптеки Запорожья", "Аптеки "Доктор МОМ", "Фармация Запорожья" и другие. Всего за время действия программы в Запорожье выписали более 11 тысяч рецептов. Список аптек, участвующих в программе, будет пополняться, подчеркнули на совещании. ВАЖНО megogo.net.

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