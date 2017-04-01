ТРК "Алекс"
Майские праздники - без политических флагов и агитации

Уже третий год подряд будут отмечаться День памяти и примирения - 8 мая, и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая. Как избежать при этом политической конфронтации - обсуждали во время встречи областных властей с лидерами партий и общественных организаций. Представителей всех политических партий и общественных организаций приглашают присоединиться к общегородским мероприятиям без партийной символики, но с государственными флагами Украины. Призывают отказаться от проведения отдельных акций, не заниматься  агитацией, а сосредоточиться на оказании конкретной помощи ветеранам.  Особое внимание во время праздников правоохранители и СБУ уделят возможным провокациям и недоразумениям.  Традиционные митинги состоятся 5 мая у историко-мемориальных комплексов «Скорбящая мать» и «Переправа». А 8 и 9 мая – торжественные мероприятия на Аллее Славы и в Парке Победы. Особое внимание обещают уделить поздравлению ветеранов войны в домах престарелых и гериатрических пансионатах.

  
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30