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Майские праздники - без политических флагов и агитации
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Уже третий год подряд будут отмечаться День памяти и примирения - 8 мая, и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая. Как избежать при этом политической конфронтации - обсуждали во время встречи областных властей с лидерами партий и общественных организаций. Представителей всех политических партий и общественных организаций приглашают присоединиться к общегородским мероприятиям без партийной символики, но с государственными флагами Украины. Призывают отказаться от проведения отдельных акций, не заниматься агитацией, а сосредоточиться на оказании конкретной помощи ветеранам. Особое внимание во время праздников правоохранители и СБУ уделят возможным провокациям и недоразумениям. Традиционные митинги состоятся 5 мая у историко-мемориальных комплексов «Скорбящая мать» и «Переправа». А 8 и 9 мая – торжественные мероприятия на Аллее Славы и в Парке Победы. Особое внимание обещают уделить поздравлению ветеранов войны в домах престарелых и гериатрических пансионатах.
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