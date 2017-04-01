|
Облздрав 2016 в Запорожье
|
Оптимизация деятельности и снижение показателей заболеваемости. На коллегии департамента охраны здоровья области подвели итоги деятельности лечебных заведений за прошлый год. Одни из главных достижений – показатели детской смертности ниже, чем в целом по Украине, и улучшилась ситуация по туберкулезу. В связи с созданием территориальных громад проведена реорганизация лечебных заведений. Открыты 6 центров первичной медико-санитарной помощи. Вместе с сокращением коечного фонда уменьшается и штатная численность. Вместе с тем уменьшается и укомплектованность врачами – до 87,5%, а число вакантных должностей достигает почти тысячи. При этом бюджетные ассигнования на охрану здоровья выросли в целом на 16%, и составили более 3 млрд. гривен. Запорожский регион одним из первых начал реформы, в том числе – в медицине. Сейчас в министерстве охраны здоровья находится проект создания 5 госпитальных округов, уже подключают к телекоммуникациям областной центр экстренной медицинской помощи, принято решение о создании центра реабилитации ветеранов войны. Что касается охраны здоровья, то здесь как и прежде в регионе остается профилактическая деятельность.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!