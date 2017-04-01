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26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
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В этот день в 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа. В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы. Память тех, кто погиб ликвидируя последствия - почтили возле будущего мемориала героям-чернобыльцам. В результате чернобыльской трагедии радиационное загрязнение распространилось на территорию более 50 тысяч квадратных километров с населением в 26 миллионов человек. От радиации пострадали примерно 3, 5 млн. жителей Украины. В этот момент в ликвидации техногенной катастрофы приняли участие почти 17 тысяч запорожцев. Сейчас здесь проживает немногим более 3 тысяч чернобыльцев. Непосредственных ликвидаторов осталось 800 человек по области. К сожалению, закон о статусе чернобыльца практически не работает, а всем необходимо лечение. Митинг памяти жертв аварии проводят возле будущего мемориала чернобыльцам. Пока что реконструировали оставшуюся часть тревожной молодости, а сам проект находится на экспертизе и летом обещают – памятник в виде символического саркофага уже появится. В сегодняшний день к памятному месту возложили цветы. А память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с разбушевавшимся атомом почтили минутой молчания.
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