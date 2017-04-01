ТРК "Алекс"
Чемпионат Украины по тхэквондо ВТФ

В эти дни Одесса принимает Чемпионат Украины по тхэквондо ВТФ среди кадетов. Более 300 спортсменов 2003-2005 годов рождения соревнуются на этом чемпионате не только медали, но и за право представить страну на Чемпионате Мира и Чемпионата Европы. И Запорожские тхеквондисты уже могут похвастаться первыми медалями. Так в весовой категории до 33кг чемпионом стал Александр Оганов. Воспитанник СК «МОТОР СИЧ» и тренера Андрея Яковлева выиграл 5 поединков, победив в финале счетом 14: 4 представителя Киевской области Максима Приймак. Бронзовым призером в этой весовой категории стал еще один запорожец Николай Новиков. Еще одну бронзу принес команде Егор Козел в категории до 37 кг. Спортсмен выиграл 3 поединка и только в полуфинале проиграл будущему чемпиону Украины. 

  
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