Годовщина 23 батальона 23-й отдельный мотопехотный батальон отметил годовщину. 3 года назад в Запорожье был сформирован этот батальон для территориальной обороны. Позже новообразование стало полноценной воинской единицей. Формировалось в конце апреля 2014 года для территориальной обороны Запорожской области. Но в силу вызовов того времени, ребята почти сразу отправились в зону АТО. Тогда охраняли аэропорт в Мариуполе. Они приняли неравный бой, понесли потери. В конце сентября запорожцы встречали ребят. Затем была первая ротация, доукомплектование, возвращение на ближние подступы к Мариуполю. Полтора года воины держали оборону вблизи Новоселовки, Чермалыка, Гнутово, Павлополя, Талаковки. За это время отдали свою жизнь 11 военнослужащих батальона. Мотопехотному батальону постоянно помогали волонтеры. Основной проблемой для этого подразделения был и есть ремонт техники. Ведь Минобороны поставляет запчасти только для военных авто. А транспорт, который мобилизовали с народного хозяйства, также нуждается в обслуживании. Бойцы продолжают служить и защищать. Накануне 3-й годовщины запорожского батальона ребятам передали подарки, собранные трудовым коллективом запорожской облгосадминистрации и коммунальными учреждениями. Как сообщают на сайте администрации, бойцы получили посуду, продовольствие и строительные материалы для возведения блиндажей. ВАЖНО megogo.net.

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