ТРК "Алекс"
Взяточник в ОГА Запорожья

Запорожский чиновник подозревается в растрате бюджетных средств на сумму 4 миллиона гривен. Прокуратура Запорожской области имен не называет, сообщают только, что некая частная компания при содействии директора одного из департаментов запорожской областной государственной администрации по предварительному сговору завладели бюджетными миллионами. Суммы были выделены из бюджета  при закупке работ по утилизации опасных отходов. Степень вины фигурантов уголовного дела теперь решит суд.

  
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