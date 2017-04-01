ТРК "Алекс"
Остановка движения, троллейбус №3 в Запорожье

С 26 по 30 апреля в связи с проведением работ по восстановлению контактной сети на участке от улицы Кияшко до улицы Синенко троллейбусы на маршруте № 3   с  9 до 15 часов ходить не будут. Также в управлении по вопросам транспортного обеспечения и связи горсовета сообщают, что с 3 по 7 и с 10 по 19 мая на том же участке, в то же время, движение  троллейбуса №3  снова будет закрыто.

  
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