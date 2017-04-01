ТРК "Алекс"
Новая техника для «Зеленстроя»

В прошлом году горсовет Запорожья выделил деньги и в этом приобрели 3 мини трактора «Викинг» для покоса газонной травы. Новую технику одним из первых тестирует директор КП «Зеленстрой». Каждый такой австрийский садовый мини трактор обошелся городскому бюджету в 117 тысяч гривен. Для сравнения - одна хорошая мото коса стоит порядка 18 тысяч.  Вот этот участок двумя тракторами скосили за 40 минут. А четырем рабочим с мото косами на это понадобилось вдвое больше времени и больше топлива, утверждает  директор КП. Так что в следующем году собираются еще прикупить 4 «Викинга». А эти трактора с Космической поедут дальше в городские парки – трава уже везде колосится. Всего за «Зеленстроем» по городу закреплены 392 гектара.

  
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