Запорожские громады получат средства на развитие спортивной инфраструктуры

На заседании комиссии по оценке и отбору инвестиционных проектов, финансируемых частично за счет государственного фонда регионального развития, рассматривали проекты, которые будут реализованы в этом, 2017 году и планировали инвестиции на 2018-й. Всего на конкурсный отбор подано 116 проектов с объемом финансирования из фонда регионального развития почти на полмиллиарда – на 426, 5 миллионов гривен. На онлайн -платформе Минрегиона Украины зарегистрировано 112 проектов на сумму 415 миллионов. Из этих 112 -ти только 87 (на сумму 240 с половиной миллионов) соответствуют всем критериям и условиям отбора. Поскольку Минрегион еще не показал ожидаемый, индикативный объем средств государственного фонда регионального развития на следующий, комиссия приняла решение отобрать для реализации в 2018-м году все 112 проектов. Голосовали единогласно. Что касается реализации проектов в этом году, то было принято решение рассмотреть и поддержать 6 проектов в сфере спортивной инфраструктуры на сумму более 18 млн. гривен. А именно, за счет фонда развития:

- выделить Мелитопольской общине без малого 11 миллионов на реконструкцию трибуны стадиона;

- Пологовской громаде - чуть менее 3 миллионов на реконструкцию футбольного поля местного стадиона;

- Веселовской объединенной территориальной громаде - 1 миллион 150 тысяч гривен на устройство двух спортивных площадок с синтетическим покрытием. Громаде Бердянска должны закупить машину по уходу за искусственной травой для стадиона (средства фонда – полтора миллиона гривен); Черниговской ОТГ дадут возможность построить спортивную площадку с искусственной травой за счет госфонда регионального развития - 1 млн.гривен.

Времени для реализации проектов остается не так много, и есть опасения, что осваивать средства проектанты начнут ближе к осени, а такую практику следует исправлять. В целом, все согласились с тем, что развитие спортивной инфраструктуры запорожских громад - это инвестиции и в здоровье граждан, и поддержка экономики территорий.