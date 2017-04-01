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ДТП с пострадавшими в Александровском районе
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Водитель на автомобиле ВАЗ врезался в столб и совершил наезд на двух пешеходов. ДТП произошло около 11 утра в Александровском районе. Водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением, машина вылетела на тротуар и врезалась в бетонную опору, перед этим зацепив двух пешеходов. Как поясняют свидетели, которые видели данное ДТП, водитель данного автомобиля двигался со стороны улицы Днепровской, совершал левый поворот и двигаясь на Троицкую в сторону проспекта Моторостроителей не справился с управлением и совершил наезд на парня. Пострадавшая в ДТП женщина от госпитализации отказалась. Водитель ВАЗа, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения, утверждают правоохранители, точное заключение даст медицинское освидетельствование, к тому же у него при себе не было водительского удостоверения. По словам полицейских, гражданин 1979 года рождения ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Все обстоятельства инцидента выяснит следствие.
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