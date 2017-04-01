ТРК "Алекс"
Грабеж и электрик-мошенник на проспекте Моторостроителей в Запорожье

- На проспекте Моторостроителей неизвестный в состоянии алкогольного опьянения ворвался в квартиру, избил женщину и открыто завладел плазменным телевизором. По приметам выяснили, что грабеж совершил человек из соседней квартиры. В его жилище действительно нашли пропавший телевизор.

- На проспект Моторостроителей электрик взял деньги 300 гривен за ремонтные работы и исчез. По ходу выяснилось, что этот же человек взял у другой заявительницы 346 гривен и тоже ничего не сделал. Подозреваемый был задержан на улице Омельченко и доставлен в отделение полиции.

  
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