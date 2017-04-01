В одном из сел Мелитопольского района в доме по месту жительства обнаружен труп одинокого пенсионера с признаками насильственной смерти. На теле погибшего - многочисленные ножевые ранения. А орудие убийства - кухонный нож, нашли в печи. Подозреваемый - 36-летний ранее судимый за кражу житель района, задержан.