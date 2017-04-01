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Месячник добровольной сдачи оружия в Запорожье
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В ходе месячника добровольной сдачи оружия жители области принесли в полицию 119 единиц оружия, более 2 тысяч патронов, 25 гранат, 11 мин, 10 снарядов, почти полтора кг взрывчатки. А в Шевченковском районе Запорожья сдали сразу 15 противотанковых и два подствольных гранатомета. Месячник добровольной сдачи оружия продолжается.
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