Месячник добровольной сдачи оружия в Запорожье

В ходе месячника добровольной сдачи оружия жители области принесли в полицию 119 единиц оружия, более 2 тысяч патронов, 25 гранат, 11 мин, 10 снарядов, почти полтора кг взрывчатки. А в Шевченковском районе Запорожья сдали сразу 15 противотанковых и два подствольных гранатомета. Месячник добровольной сдачи оружия продолжается.