Новые правила выдачи лицензий Новые правила выдачи лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Эти документы, а также справки о внесении места хранения указанных товаров в Единый госреестр можно получить в Главном управлении фискальной службы и центрах обслуживания плательщиков по месту осуществления деятельности. Лицензия выдаётся на основании заявления в главное управление по месту торговли предпринимателем или уполномоченным лицом, отправленного заказным письмом или переданного через центры обслуживания, созданных при государственной налоговой инспекции. В заявлении указывается вид хозяйственной деятельности, а также другие данные, в том числе по кассовому аппарату. Основаниями для отказа в выдаче лицензии отныне являются только недостоверность данных в поданных документах и невнесение платы за лицензию. ВАЖНО megogo.net.

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