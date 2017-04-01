Выездное заседание областного совета трудовой молодежи на предприятии «МОТОР СИЧ» Накануне председатели молодежных организаций промышленных предприятий города провели рабочую встречу, в рамках которой ознакомились с производственным процессом и социальной политикой АО «МОТОР СИЧ». Областной совет трудовой молодежи был создан при облгосадминистрации в мае 2014 года и собрал в своих рядах более 30 лидеров молодежных организаций региона. С 2015 года ввели в практику выездные совещания для обсуждения актуальных вопросов реализации молодежной политики. Одно из таких мероприятий накануне прошло на предприятии «МОТОР СИЧ». Михаил Калганов, начальник отдела по делам молодежи предприятия "МОТОР СИЧ": « это внеочередное заседание и примечательно, что оно проходит у нас на предприятии, в ходе заседания и вообще всей программы гости познакомятся ближе с работой самого завода, а так же узнают конкретно о реализации молодежной политики у нас на предприятии, поскольку у нас большая преемственность поколений». С приветственным словом перед участниками выступили представители акционерного общества «МОТОР СИЧ» и областного совета трудовой молодежи. На заседании отметили, что 40% сотрудников предприятия – это молодежь, которая получает перспективы в начале трудового пути и социальные гарантии в виде достойной заработной платы, организации досуга, а так же участия в культурно-массовых мероприятиях. Анатолий Малыш, директор по связям с общественностью предприятия "МОТОР СИЧ": « это молодое предприятие считается, это сплав молодости и опыта и от того, как будет развиваться молодежь, будущее предприятия действительно очень зависимо от этого». Участники выездного заседания ознакомились достижениями производства, побывали в Музее техники Богуслаева и воочию увидели рост технического прогресса флагмана отечественного авиастроения, а так же переняли принципы организации молодежной политики предприятия «МОТОР СИЧ». Следующее выездное заседание пройдет на базе Запорожской атомной электростанции в начале осени. Молодежные лидеры отметили, что сегодняшний визит на предприятие «МОТОР СИЧ» дал им понимание того, как в пример другим должны строиться молодежная политика на предприятии и благоприятный климат для достижения все новых и новых вершин в производстве. ВАЖНО megogo.net.

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