|
Под окнами запорожской мэрии горел автомобиль
|
В ночь на субботу на улице Зелинского возле бульвара Шевченко, загорелся автомобиль. Об этом в соцсети сообщают очевидцы. На место происшествия сразу прибыли пожарные и через некоторое время машину потушили. Причины возгорания выясняются.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!