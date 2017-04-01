Хотели погулять в лесу, а оказались участниками ДТП

В Запорожье на выходных на Хортице недалеко от ресторана «Казацкое подворье» произошла серьезная авария, участниками которой стали «ВАЗ-2109» и «Таврия». Последняя влетела на скорости в «девятку», припаркованную у обочины. На момент ДТП в стоящей машине находилась женщина с трехлетним ребенком. Чудом все остались живы.