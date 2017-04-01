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Хотели погулять в лесу, а оказались участниками ДТП
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В Запорожье на выходных на Хортице недалеко от ресторана «Казацкое подворье» произошла серьезная авария, участниками которой стали «ВАЗ-2109» и «Таврия». Последняя влетела на скорости в «девятку», припаркованную у обочины. На момент ДТП в стоящей машине находилась женщина с трехлетним ребенком. Чудом все остались живы.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!