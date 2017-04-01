Денежная помощь ветеранам придет к 5 мая Об этом сообщил в ходе брифинга директор департамента соцзащиты облгосадминистрации Игорь Мещан. Сейчас в области почти 52 тысячи ветеранов войны. Из них непосредственных участников боев Второй мировой - немногим более 2 тысяч. Правительством установлены размеры и порядок выплаты ежегодной разовой денежной помощи, которую должны дать до 5 мая. На эти выплаты из госбюджета направлено почти 42 млн. гривен. В рамках областной программы поддержки участникам боевых действий Великой Отечественной выплатят по 500 грн. каждому. Кроме того, продолжается ежегодный телемарафон «Память», собранные средства также направят на поддержку ветеранов. На счет телемафона поступили уже 209 тысяч гривен. Лидируют Бердянск, Приазовский и Черниговский районы. Запорожье пока что в отстающих – собрали около 6 тысяч гривен. Финал телемарафона состоится 4 мая в театре имени «Магара». В прошлом году благодаря этой акции удалось собрать более миллиона гривен. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Апрель 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30